Visite de chantier Radical Rizom Cie Oxyput Sotteville-lès-Rouen

Visite de chantier Radical Rizom Cie Oxyput

171 Rue Vincent Auriol Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-11-13 19:00:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

L’Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, accueille des compagnies en résidence et accompagne la création de leurs nouveaux spectacles. Certaines compagnies proposent au public d’assister à des sorties de résidences.

Retrouvons-nous pour une visite de chantier de la Compagnie Oxyput, en résidence de création du 3 au 15 novembre pour leur spectacle Radical Rizom .

Alors que notre système obsédé par la verticalité arrive au bout de sa formule. Radical Rizom nous plongera dans le récit d’un modèle rhizomique physique et social, le long d’un exode qui ensemence son passage. Oxyput retracera l’histoire du Radical Rizom, cette organisation souterraine révolutionnaire immanente, autonome et multidirectionnelle que personne n’a pu quantifier.

Des corps seront jetés dans le chaos des Longs Jours de la Grande Bascule (ou Vulcania Fest), restés célèbres pour avoir été les plus destructeurs de l’ancien système. Des efforts seront menés pour surfer le tremblement de terre, orienter le chaos et amortir les chutes. Les récits révolutionnaires serviront de chemin pour se réchauffer les mains, la danse germera comme un geste fertile, et le public sera semé pour célébrer la portée du geste.

Fondée en 2012 par Marine Chéravola, Oxyput est une compagnie de danse qui investit l’espace public, faisant glisser la danse des intérieurs douillets vers la lumière crue des villes.

Elle s’adapte à l’étrangeté du monde, danse le tremblement de terre et fait circuler l’air pour susciter l’appel.

Oxyput est une compagnie de danse multidirectionnelle avec l’idée de diffuser le mouvement par le mouvement, par le mouvement, par le mouvement, par le mouvement …

Plus d’infos https://www.atelier231.fr/Oxyput.html

GRATUIT

Restauration fait-maison par François et son équipe !

Vente de nos Tshirts Atelier 231 et de notre superbe BD sur place (règlements en CB et espèces) .

171 Rue Vincent Auriol Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie

