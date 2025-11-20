Visite de chantier Wi*- La peau des arbres Cie Pernette Sotteville-lès-Rouen

Visite de chantier Wi*- La peau des arbres Cie Pernette Sotteville-lès-Rouen jeudi 20 novembre 2025.

Visite de chantier Wi*- La peau des arbres Cie Pernette

171 Rue Vincent Auriol Sotteville-lès-Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

L’Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, accueille des compagnies en résidence et accompagne la création de leurs nouveaux spectacles. Certaines compagnies proposent au public d’assister à des sorties de résidences. Retrouvons-nous pour une visite de chantier de la Compagnie Pernette, en résidence de création du 18 au 22 novembre pour leur spectacle Wi* La peau des arbres .

Un projet de communion dansée avec la forêt pour trois interprètes. *Wi, en Sioux Lakota Teton, signifie le soleil, la lune, la puissance de la création.

Dans cette nouvelle création de la chorégraphe Nathalie Pernette, il sera question d’une quête d’un espace de communion, d’un accord possible avec la nature, une forêt, au travers du sens du touché, de la vue, du goût, de l’odorat.

Il sera question de faune, de flore, de phénomènes naturels mais aussi du monde de Féerie, entre rêve et frisson, peuplé d’êtres évidemment fantastiques… Il sera aussi question de jouer sur le fil du vrai et du faux, dans le vaste domaine des perceptions et de promener le spectateur sur un chemin semé de surprises avant de l’installer au coeur d’un espace boisé clairsemé, à la nuit tombante, sans plus de repère avec les traces de l’espèce humaine. Il sera également question de l’inquiéter et de lui laisser découvrir, parce qu’il se sera tu, un monde inconnu qui se rapproche progressivement de lui. Il sera enfin question de replacer l’homme à sa juste place, espèce parmi les espèces dans un vaste tout qui le dépasse très nettement…

Depuis la création de sa compagnie, Nathalie Pernette, danseuse et chorégraphe, présente ses spectacles partout en France et à l’étranger. L’activité de création, marquée par un goût pour l’expérimentation et la rencontre, emprunte depuis toujours différents chemins menant de la salle à l’espace public tout en cultivant le frottement avec d’autres disciplines artistiques. Autour d’une vaste activité de production et de diffusion se développent aussi de nombreuses actions de sensibilisation à la danse contemporaine.

Plus d’infos https://www.atelier231.fr/Pernette.html

GRATUIT

Restauration fait-maison par François et son équipe !

Vente de nos Tshirts Atelier 231 et de notre superbe BD sur place (règlements en CB et espèces) .

171 Rue Vincent Auriol Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie

English : Visite de chantier Wi*- La peau des arbres Cie Pernette

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de chantier Wi*- La peau des arbres Cie Pernette Sotteville-lès-Rouen a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Rouen tourisme