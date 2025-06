Visite de Clairac entre Guyenne et Gascogne – Place de La Halle Clairac 3 juillet 2025 10:00

Françoise, notre Raconteuse de Pays de la vallée du Lot vous propose tous les jeudis à 10h une déambulation dans la cité médiévale, à la découverte de son passé prestigieux avec son abbaye, où la prune d’ente a vu le jour… Son patrimoine riche avec son église Saint-Pierre-ès-Liens, son clocher fortifié, ses maisons à encorbellement ravira les amoureux des vieilles pierres. Le départ de la visite est prévu au niveau de la halle au cœur du village.

Place de La Halle Place Théophile de Viau

Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 22 79 infos@valdegaronne.com

English : Visite de Clairac entre Guyenne et Gascogne

Every Thursday at 10 a.m., Françoise, our local narrator from the Lot valley, invites you to take a stroll through the medieval town, discovering its prestigious past with its abbey, where the prune d?ente was born?

German : Visite de Clairac entre Guyenne et Gascogne

Françoise, unsere Erzählerin aus dem Lot-Tal, lädt Sie jeden Donnerstag um 10 Uhr zu einem Spaziergang durch die mittelalterliche Stadt ein, um ihre glanzvolle Vergangenheit mit ihrer Abtei zu entdecken, in der die Pflaume von Ente entstand?

Italiano :

Ogni giovedì alle 10, Françoise, la nostra narratrice locale della valle del Lot, vi accompagna in un tour della città medievale, alla scoperta del suo prestigioso passato con la sua abbazia, dove è nata la prugna d’ente?

Espanol : Visite de Clairac entre Guyenne et Gascogne

Todos los jueves a las 10 h, Françoise, nuestra narradora local del valle del Lot, le llevará a recorrer la ciudad medieval, descubriendo su prestigioso pasado con su abadía, donde nació la ciruela pasa..

