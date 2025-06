Visite de Clairac et les bords du Lot – Place de la Halle Clairac 5 juillet 2025 17:30

Lot-et-Garonne

Visite de Clairac et les bords du Lot Place de la Halle Place Théophile de Viaux Clairac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 17:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Partez les samedis à 17h30 à la découverte de Clairac qui domine fièrement le Lot. Françoise, notre raconteuse de pays de la vallée du Lot vous accompagne dans la visite de la cité médiévale. Elle vous parlera du passé prestigieux de la ville et des richesses du Lot et de ses rives.

Partez les samedis à 17h30 à la découverte de Clairac qui domine fièrement le Lot. Françoise, notre raconteuse de pays de la vallée du Lot vous accompagne dans la visite de la cité médiévale. Elle vous parlera du passé prestigieux de la ville avec son abbaye. Outre la découverte de son patrimoine exceptionnel, cette visite sera l’occasion de découvrir les richesses du Lot et de ses rives. Le départ de la visite est prévu au niveau de la halle au cœur du village.

Sur réservation. .

Place de la Halle Place Théophile de Viaux

Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 22 79 infos@valdegaronne.com

English : Visite de Clairac et les bords du Lot

Every Saturday at 5.30pm, discover Clairac, proudly overlooking the Lot. Françoise, our local Lot Valley narrator, will accompany you on a tour of the medieval town. She’ll tell you all about the town’s prestigious past and the riches of the Lot and its banks.

German : Visite de Clairac et les bords du Lot

Machen Sie sich samstags um 17:30 Uhr auf den Weg, um Clairac zu entdecken, das stolz den Lot überragt. Françoise, unsere Erzählerin aus dem Land des Lot-Tals, begleitet Sie bei der Besichtigung der mittelalterlichen Stadt. Sie wird Ihnen von der glanzvollen Vergangenheit der Stadt und den Reichtümern des Lot und seiner Ufer erzählen.

Italiano :

Il sabato alle 17.30, scoprite Clairac, orgogliosamente affacciata sul fiume Lot. Françoise, la nostra guida locale della valle del Lot, vi accompagnerà nella visita della città medievale. Vi racconterà il prestigioso passato della città e le ricchezze del Lot e delle sue rive.

Espanol : Visite de Clairac et les bords du Lot

Los sábados a las 17.30 h, descubra Clairac, orgullosa de dominar el río Lot. Françoise, nuestra guía local del valle del Lot, le hará descubrir la ciudad medieval. Le hablará de su prestigioso pasado y de las riquezas del Lot y sus orillas.

L’événement Visite de Clairac et les bords du Lot Clairac a été mis à jour le 2025-06-14 par OT Val de Garonne