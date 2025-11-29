Visite de Collonges-la-Rouge avec dégustation de Noël

Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23 2025-12-29

Pour que ces traditions ne soient plus un mystère, embarquez pour un voyage dans le temps en compagnie de notre guide. Après avoir découvert l’histoire fascinante de Collonges-la-Rouge et les coutumes de Noël à travers les siècles, concluez l’expérience en beauté avec une dégustation de produits de Noël et de terroir (oui, il y aura du foie gras et non, ce n’est pas qu’une excuse pour rester jusqu’à la fin de la visite)

Se présenter 15 min avant l’horaire de départ

Réservation obligatoire .

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 65 33 22 00

English : Visite de Collonges-la-Rouge avec dégustation de Noël

L’événement Visite de Collonges-la-Rouge avec dégustation de Noël Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2025-11-26 par Corrèze Tourisme