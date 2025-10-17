Visite de combles aménagés et agence d’architecture Les Ateliers Suspendus Paris

Visite de combles aménagés et agence d’architecture 17 et 18 octobre Les Ateliers Suspendus Paris

10 personnes maximum

Début : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T18:00:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Voilà une opportunité de découvrir un projet d’aménagement de combles parisiens.

Nous ouvrons les portes de ce lieu alors inusité, suspendu dans le temps avant que nous y ménagions des espaces confortables, perchés dans ce charmant immeuble de briques. Après cet effort inséré dans le quotidien des résidents que représente l’ascension jusqu’aux étages supérieurs, vous pourrez découvrir les locaux de notre agence d’architecture, où plusieurs de nos projets seront exposés.

Ce sera aussi l’opportunité d’accéder exceptionnelement à un petit studio d’habitation, très optimisé sous les toits, nommé le Bivacco. Pensé comme un refuge de montagne au sommet, disposé à apprécier la vue et réconforter l’aventure quotidienne.

Nous présageons que vous ne devinerez jamais sa surface réelle…

Au plaisir !

Les AS

Les Ateliers Suspendus 41 rue Pajol 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Chapelle Paris Île-de-France https://lesas.archi/ http://@les.ateliers.suspendus [{« link »: « http://lesas.archi »}] Ancien combles rénovés en agence d’architecture, atelier de céramique et logements. Métro Marx Dormoy et La Chapelle

Portes ouvertes et visite d’un studio optimisé

©lesatelierssuspendus