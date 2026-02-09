Visite de Comtoise radio Comtoise radio Luxeuil-les-Bains

Visite de Comtoise radio

Comtoise radio 6 Rue Claude Debussy Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 14:00:00

fin : 2026-09-04 15:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-04-17 2026-06-12 2026-07-17 2026-08-14 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-20

Envie de savoir comment se fabrique une radio locale ? Découvrez les coulisses, plongez dans l’envers du décor création d’émissions, sélection musicale, secrets du direct… et mettez-vous dans la peau d’un animateur le temps d’un instant.

Début de la visite à 14h.

Durée 60 min

A partir de 5 ans .

Comtoise radio 6 Rue Claude Debussy Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de Comtoise radio

L’événement Visite de Comtoise radio Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD