Visite de Corsica Sole Penta-di-Casinca – Agence BASTIA Folelli

Visite de Corsica Sole Mardi 18 novembre, 09h00 Penta-di-Casinca – Agence BASTIA Upper Corsica

Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T11:00:00+01:00

Venez visiter la centrale de panneaux photovoltaïque ainsi que le futur site d accueil d une centrale Hydrogène. Vous y découvrirez les métiers proposés au sein de cette structure.

Rdv sur le site Photovoltaïque à Folelli à 10h, visite jusqu’à 12h.

Penta-di-Casinca – Agence BASTIA 20213 Penta-di-Casinca Folelli 20213 Upper Corsica Corsica [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/517339 »}]

La semaine de l'industrie