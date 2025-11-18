Visite de Corvaer SAS – Ozoir-la-Ferrière Corvaer SAS Ozoir-la-Ferrière

Visite de Corvaer SAS – Ozoir-la-Ferrière Mardi 18 novembre, 10h00 Corvaer SAS Seine-et-Marne

Plongez dans l’univers de la mécanique de précision avec Corvaer SAS à Ozoir-la-Ferrière !

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, Corvaer SAS ouvre ses portes aux jeunes pour une immersion dans le monde de l’usinage industriel et de la mécanique de précision. L’entreprise conçoit et fabrique des pièces complexes pour des secteurs variés tels que l’aéronautique, le médical, l’énergie ou encore l’industrie mécanique.

Une immersion enrichissante dans un univers où précision et innovation industrielle se conjuguent pour relever les défis technologiques actuels et futurs.

Corvaer SAS 25 Av. Maurice Chevalier, 77330 Ozoir-la-Ferrière Ozoir-la-Ferrière 77330 Seine-et-Marne Île-de-France

Spécialisé dans la fabrication d’équipement portatif et outils dédiés au secteur aéronautique CCI SEINE ET MARNE VISITE D ENTREPRISE