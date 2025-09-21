Visite de Cozes, les secrets du vieux bourg Office de tourisme de Cozes Cozes

Visite de Cozes, les secrets du vieux bourg Dimanche 21 septembre, 15h00 Office de tourisme de Cozes Charente-Maritime

Réservation obligatoire par téléphone ou en Bureau d’Information Touristique Royan Atlantique. Ouverture des réservations début septembre. Gratuit.

Au cœur des côteaux de l’estuaire de la Gironde, les cloches de l’église Saint-Pierre sonnent au rythme de la vie du village de Cozes et de sa campagne. Cozes scelle son histoire, au croisement d’anciennes voies commerciales et spirituelles. Ses vieilles halles, son église font battre le cœur de la cité : Cozes a tant à dévoiler.

Office de tourisme de Cozes 8 Rue de l'Hôtel de ville, 17120 Cozes Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

