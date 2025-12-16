Visite de crèche provençale Domaine des Arches Mirabel-aux-Baronnies

Visite de crèche provençale

Domaine des Arches 1711 Route de Nyons Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-20

2025-12-19

La magie de Noël s’invite au Domaine des Arches! Nous vous ouvrons les portes de notre crèche provençale.

Une vente de gâteaux et jus sera proposée au profit du voyage scolaire de l’école maternelle de Mirabel aux Baronnies.

Domaine des Arches 1711 Route de Nyons Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 11 00 domainedesarches@gmail.com

English :

The magic of Christmas at the Domaine des Arches! We open the doors of our Provencal crib.

We’ll be selling cakes and juices in aid of the Mirabel aux Baronnies nursery school’s school trip.

