Plouhinec

Visite de criée Famille

Criée de Poulgoazec Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29 16:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Venez découvrir le monde de la pêche professionnelle en format Ludique. Une visite adaptée pour les familles et les plus jeunes afin de mettre un premier pied dans le monde de la pêche côtière. Techniques de pêches, découverte des poissons et fonctionnement de la criée, nous vous attendons pour passer un bon moment en compagnie de notre guide.

Visite conseillée pour les familles (enfants de de 12ans).

Cette 1ère visite de la saison est exceptionnellement GRATUITE !

Réservation auprès de l’Office de Tourisme à Audierne ou par téléphone. .

Criée de Poulgoazec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English :

L’événement Visite de criée Famille Plouhinec a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz