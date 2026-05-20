Visite de criée Famille Plouhinec
Visite de criée Famille Plouhinec mercredi 19 août 2026.
Plouhinec
Visite de criée Famille
Criée de Poulgoazec Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Venez découvrir le monde de la pêche professionnelle en format Ludique. Une visite adaptée pour les familles et les plus jeunes afin de mettre un premier pied dans le monde de la pêche côtière. Techniques de pêches, découverte des poissons et fonctionnement de la criée, nous vous attendons pour passer un bon moment en compagnie de notre guide.
Visite conseillée pour les familles (enfants de de 12ans).
Réservation auprès de l’Office de Tourisme à Audierne ou par téléphone. .
Criée de Poulgoazec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Visite de criée Famille Plouhinec a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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