Visite de décors Léviathan Ferrières Martigues

Jeudi 2 avril 2026 de 19h à 19h20. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône
Début : 2026-04-02 19:00:00
fin : 2026-04-02 19:20:00
2026-04-02
Découvrez le décor du spectacle et rencontrez l’équipe technique de la compagnie !
Le Théâtre des Salins vous invite à découvrir les décors du spectacle Léviathan, joué sur la scène du théâtre. .
Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net
English :
Discover the show’s set and meet the company’s technical team!
German :
Entdecken Sie das Set der Show und treffen Sie das technische Team des Unternehmens!
Italiano :
Scoprite il set dello spettacolo e incontrate il team tecnico della compagnia!
Espanol :
¡Descubre el decorado del espectáculo y conoce al equipo técnico de la compañía!
