Visite de décors Neige Ferrières Martigues

Visite de décors Neige
Vendredi 16 janvier 2026 de 19h à 19h20. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16 19:20:00
2026-01-16
Découvrez le décor du spectacle et rencontrez l’équipe technique de la compagnie !
Grande salle.
Gratuit. Inscription obligatoire.
Plus d’informations rp@les-salins.net 04.42.49.02.00 au guichet .
Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net
English :
Découvrez le décor du spectacle et rencontrez l’équipe technique de la compagnie !
German :
Setbesuch Schnee
Italiano :
Scoprite il set dello spettacolo e incontrate il team tecnico della compagnia!
Espanol :
Visita al set Nieve
