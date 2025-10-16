Visite de décors Neige Ferrières Martigues

Visite de décors Neige

Vendredi 16 janvier 2026 de 19h à 19h20. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Découvrez le décor du spectacle et rencontrez l’équipe technique de la compagnie !

Grande salle.

Gratuit. Inscription obligatoire.

Plus d’informations rp@les-salins.net 04.42.49.02.00 au guichet .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

German :

Setbesuch Schnee

Italiano :

Scoprite il set dello spettacolo e incontrate il team tecnico della compagnia!

Espanol :

Visita al set Nieve

