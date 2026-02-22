Visite de deux ateliers de la Cité de la Chaussure avec Cécile Rambaud et Lisa Corinini Journées Européennes des Métiers d’Art Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère

Visite de deux ateliers de la Cité de la Chaussure avec Cécile Rambaud et Lisa Corinini Journées Européennes des Métiers d’Art

Cité de la Chaussure 36 place Jean Jaures Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-10 2026-04-11

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, La Cité de la Chaussure vous ouvre les portes du Made In Romans à travers la visite de deux ateliers de production de chaussures.

.

Cité de la Chaussure 36 place Jean Jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 41 58 contact@citedelachaussure.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Journées Européennes des Métiers d’Art, La Cité de la Chaussure opens the doors to Made In Romans with a visit to two shoe production workshops.

L’événement Visite de deux ateliers de la Cité de la Chaussure avec Cécile Rambaud et Lisa Corinini Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-19 par Valence Romans Tourisme