Visite de deux maisons de ville bas carbone bois – Habiter Bois Maisons de ville (par Habiter Bois) Clichy

Visite de deux maisons de ville bas carbone bois – Habiter Bois Maisons de ville (par Habiter Bois) Clichy samedi 18 octobre 2025.

Visite de deux maisons de ville bas carbone bois – Habiter Bois Samedi 18 octobre, 10h30 Maisons de ville (par Habiter Bois) Hauts-de-Seine

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T10:30:00 – 2025-10-18T12:00:00

‍♀️ ‍♂️

Le projet

Situé en fond de parcelle du centre-ville, un atelier artisanal est démoli pour faire place à deux maisons de ville. Cette opération est l’occasion de revaloriser l’ensemble de la résidence : la cour existante est agrandie, un arbre est planté et des surfaces de pleine terre absorbantes sont restituées. Un nouvel appentis permet de remiser les bicyclettes et d’agencer un placard OM supplémentaire pour la copropriété.

Les maisons jumelles, d’une surface habitable de 135 m² chacune, présentent un plan symétrique. Un patio partagé permet de créer de nouvelles vues et de distribuer un plan traversant nord/sud. Un vaste séjour cuisine ouvert au rez-de-chaussée jouis d’une hauteur sous plafond généreuse. A l’étage, le plan rend possible l’aménagement de trois chambres avec salle d’eau privative ou bien d’une grande salle de bain. Au dernier niveau, l’accès à la toiture terrasse se fait par un espace favorable au télétravail dans des conditions agréables.

L’ensemble de l’enveloppe et de la structure ont été réalisée en préfabrication hors-site dans l’atelier de l’entreprise Xylo située dans le Doubs et montée sur site en cinq jours par grue mobile par le charpentier Castillon. Les panneaux de façade en ossatures bois ont été livrés avec les menuiseries extérieures déjà posées. Les planchers se composent de caissons CLT remplis de grains en carbonate de calcium naturel afin de renforcer le confort acoustique entre étages. L’isolation entre montants d’ossatures bois ainsi que l’isolation extérieure sous enduit est composée de panneaux de fibre de bois.

L’architecte :

Architecte DPLG depuis 2007, Lucien Puech a collaboré avec des agences de renommée internationale, telles que Miralles & Tagliabue à Barcelone, Renzo Piano Building Workshop et Kengo Kuma Associates à Paris.

Il réalise des installations éphémères remarquées, en 2013, au Festival des Architectures Vives de Montpellier et en 2014, dans le cadre du Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire avec un projet intitulé « Les fleurs maudites ». Plusieurs de ses propositions ont été primées à l’occasion de concours d’idées, notamment au Japon et lors de la biennale d’architecture Agora de Bordeaux.

En 2017, il crée l’Atelier INVIT, une société d’architecture dont la production est orientée par les commandes de maîtres d’ouvrages privés et, en parallèle, par des collaborations avec d’autres agences, sur des projets publics complexes.

S’inscrire

Visite sur inscription réalisée par Lucien PUECH – Atelier INVIT

Le lien d’inscription se trouve dans la marge en haut à droite

L’adresse exacte vous sera communiquée après validation de votre inscription

———————————-

Architectes : Lucien PUECH, Atelier INVIT

Photographie : Lucien PUECH, Atelier INVIT

HABITER BOIS est une action du réseau Fibois. L’édition francilienne est réalisée par Fibois Île-de-France en partenariat avec le CAUE de l’Essonne et le CAUE du Val-de-Marne

Pour tout renseignement complémentaire : contact@fibois-idf.fr – Objet « HABITER BOIS + 2 maisons «

Maisons de ville (par Habiter Bois) Rue d’Alsace 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France 06 48 75 32 73 https://www.fibois-idf.fr http://www.atelier-invit.com [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh5eHs2qsk_Z5OoMVlJd5fI8W9sZ90O1gIV8RbS2ZOLXRKpg/viewform?usp=header »}] [{« link »: « http://www.atelier-invit.com »}, {« link »: « https://www.caue91.asso.fr »}, {« link »: « https://www.caue94.fr »}, {« link »: « mailto:contact@fibois-idf.fr »}] Situé en fond de parcelle du centre-ville, un atelier artisanal est démoli pour faire place à deux maisons de ville. Cette opération est l’occasion de revaloriser l’ensemble de la résidence : la cour existante est agrandie, un arbre est planté et des surfaces de pleine terre absorbantes sont restituées. Un nouvel appentis permet de remiser les bicyclettes et d’agencer un placard OM supplémentaire pour la copropriété.

Les maisons jumelles, d’une surface habitable de 135 m² chacune, présentent un plan symétrique. Un patio partagé permet de créer de nouvelles vues et de distribuer un plan traversant nord/sud. Un vaste séjour cuisine ouvert au rez-de-chaussée jouis d’une hauteur sous plafond généreuse. A l’étage, le plan rend possible l’aménagement de trois chambres avec salle d’eau privative ou bien d’une grande salle de bain. Au dernier niveau, l’accès à la toiture terrasse se fait par un espace favorable au télétravail dans des conditions agréables.

L’ensemble de l’enveloppe et de la structure ont été réalisée en préfabrication hors-site dans l’atelier de l’entreprise Xylo située dans le Doubs et montée sur site en cinq jours par grue mobile par le charpentier Castillon. Les panneaux de façade en ossatures bois ont été livrés avec les menuiseries extérieures déjà posées. Les planchers se composent de caissons CLT remplis de grains en carbonate de calcium naturel afin de renforcer le confort acoustique entre étages. L’isolation entre montants d’ossatures bois ainsi que l’isolation extérieure sous enduit est composée de panneaux de fibre de bois. Rendez-vous à l’heure de la visite à l’adresse indiquée au moment de la validation de votre inscription. L’accès se fait en groupe, ainsi, nous ne pouvons vous garantir l’accès au lieu en cas de retard.

Visite de deux maisons bas carbone bois maisons biosourcés

Lucien PUECH – Atelier INVIT