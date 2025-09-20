Visite de deux tours emblématiques Tours de Navarre et d’Orval Langres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez la plus impressionnante tour de Langres : la tour de Navarre, joyau du XVIᵉ siècle, inaugurée par le roi François Ier en 1521. Pénétrez dans les salles d’artillerie, empruntez sa rampe hélicoïdale et admirez sa charpente monumentale… Avec l’exposition « La Terrasse de l’Encyclopédie », des reproductions grand format de planches de l’Encyclopédie font écho aux richesses touristiques du Pays de Langres, châteaux, abbayes, écomusées, produits du terroir, savoir-faire, lacs…

Chaque illustration met en lumière l’évolution des techniques, tout en dépassant les lieux et les époques, pour révéler une activité à découvrir. C’est une véritable invitation à parcourir le territoire, miroir d’un savoir encyclopédique.

Cet ouvrage est situé sur un terrain, le champ de Navarre ; actuel camping, ayant appartenu aux comtes de Champagne, également rois de Navarre. Il s'agit de la tour d'artillerie la plus monumentale ; son diamètre de 28 mètres, sa hauteur de 20 mètres et sa vingtaine d'embrasures de tir réparties sur quatre niveaux en font un ouvrage hors du commun. Ses murs atteignant 7 mètres d'épaisseur protègent deux salles puissamment voûtées et casematées.

L’artillerie de sa terrasse devait protéger le plateau en avant de la porte des Moulins. Quasiment achevée en 1515 après seulement quatre années de travaux, elle fut rehaussée de 2,5 mètres afin d’accroître la portée des canons installés sur sa terrasse. Cette transformation en cours de construction entraîna la pose d’un second niveau de gargouilles et la réalisation d’une nouvelle tour la tour d’Orval protégeant une rampe d’artillerie en spirale. Celle-ci pouvait acheminer les canons au sommet de la tour de Navarre à l’abri des tirs ennemis. En 1825, le Génie militaire transforma cette tour en poudrière. Une charpente conique fut alors construite afin de protéger les salles inférieures des infiltrations.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Angélique Roze