Visite de EDM SODUSI à St Jean de Moirans EDM Sodusi Voiron

Visite de EDM SODUSI à St Jean de Moirans Jeudi 13 novembre, 09h30 EDM Sodusi Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T09:30:00+01:00 – 2025-11-13T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T09:30:00+01:00 – 2025-11-13T12:00:00+01:00

Les étudiants de Grenoble Ecole de Management visitent EDM SODUSI, spécialisée dans la découpe, l’emboutissage, le pliage, la gravure de pièces métalliques techniques en petites et moyennes séries, par divers procédés.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

EDM Sodusi ZA La Patinière Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.udimec.fr

L’industrie ouvre ses portes

UIMM