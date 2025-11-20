Visite de EJ PICARDIE à Saint Crépin Ibouvillers EJ PICARDIE ZI de Marivaux, 60149 Saint Crépin Ibouvillers Saint-Crépin-Ibouvillers

Visite de EJ PICARDIE à Saint Crépin Ibouvillers Jeudi 20 novembre, 12h30 EJ PICARDIE ZI de Marivaux, 60149 Saint Crépin Ibouvillers Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T12:30:00 – 2025-11-20T16:00:00

Fin : 2025-11-20T12:30:00 – 2025-11-20T16:00:00

Découverte des Métiers de la fonderie

EJ PICARDIE ZI de Marivaux, 60149 Saint Crépin Ibouvillers ZI de Marivaux, 60149 Saint Crépin Ibouvillers Saint-Crépin-Ibouvillers 60149 Saint-Crépin-Ibouvillers Oise Hauts-de-France

Visite de l’entreprise EJ PICARDIE à Saint Crépin Ibouvillers pour le lycée Lamarck à Albert visite industrie

UIMM Picardie