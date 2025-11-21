Visite de EJ PICARDIE à Saint Crépin Ibouvillers EJ PICARDIE ZI de Marivaux, 60149 Saint Crépin Ibouvillers Saint-Crépin-Ibouvillers
Visite de EJ PICARDIE à Saint Crépin Ibouvillers EJ PICARDIE ZI de Marivaux, 60149 Saint Crépin Ibouvillers Saint-Crépin-Ibouvillers vendredi 21 novembre 2025.
Visite de EJ PICARDIE à Saint Crépin Ibouvillers Vendredi 21 novembre, 09h00 EJ PICARDIE ZI de Marivaux, 60149 Saint Crépin Ibouvillers Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T12:00:00
Fin : 2025-11-21T09:00:00 – 2025-11-21T12:00:00
Découverte des métiers de l’entreprise
EJ PICARDIE ZI de Marivaux, 60149 Saint Crépin Ibouvillers ZI de Marivaux, 60149 Saint Crépin Ibouvillers Saint-Crépin-Ibouvillers 60149 Saint-Crépin-Ibouvillers Oise Hauts-de-France
Visite de l’entreprise EJ PICARDIE à Saint Crépin Ibouvillers pour le lycée Paul Langevin à Beauvais visite industrie
UIMM Picardie