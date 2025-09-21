Visite de El Mediator, la salle de musiques actuelles de l’Archipel Théâtre de l’Archipel Perpignan

Visite de El Mediator, la salle de musiques actuelles de l’Archipel Théâtre de l’Archipel Perpignan dimanche 21 septembre 2025.

Visite de El Mediator, la salle de musiques actuelles de l’Archipel Dimanche 21 septembre, 11h00, 14h30, 16h00 Théâtre de l’Archipel Pyrénées-Orientales

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite des coulisses d’El Mediator

⏱️ Durée : environ 1h

Découvrez les coulisses d’El Mediator, la salle de musiques actuelles de l’Archipel !

Ce lieu emblématique, récemment rénové, est un incontournable pour tous les amateurs de concerts et de sons contemporains. Une plongée au cœur de l’univers musical local vous attend !

Théâtre de l’Archipel Avenue du maréchal Leclerc, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Clemenceau Pyrénées-Orientales Occitanie 0468626200 http://www.theatredelarchipel.org [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 62 62 00 »}] L’Archipel est devenu une scène nationale en juin 2012, un label décerné par le ministère de la Culture et de la Communication à certains théâtres publics en France. Il n’y en a que 74 à ce jour dans tout le pays. Son objectif est d’être un lieu de production et de diffusion de créations contemporaines dans le domaine du spectacle vivant. Depuis le 1er janvier 2011, L’Archipel est un « Établissement Public de Coopération Culturelle » et regroupe un ensemble de salles dans la ville de Perpignan, comprenant le Grenat, le Carré et la salle de concert Elmediator.

Visite des coulisses d’El Mediator

© Droits réservés l’Archipel