Visite de Exo Signs – Croissy-Beaubourg Exo Signs Croissy-Beaubourg

Visite de Exo Signs – Croissy-Beaubourg Exo Signs Croissy-Beaubourg mardi 18 novembre 2025.

Visite de Exo Signs – Croissy-Beaubourg Mardi 18 novembre, 10h00 Exo Signs Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T10:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Fin : 2025-11-18T10:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Entrez dans l’univers de la signalétique lumineuse avec Exo Signs à Croissy-Beaubourg !

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, Exo Signs ouvre ses portes aux jeunes pour une visite inspirante. Spécialiste de la conception et de la fabrication d’enseignes et signalétiques lumineuses, l’entreprise associe créativité, savoir-faire technique et innovation pour donner vie aux identités visuelles des marques et entreprises.

Une expérience originale qui montre comment l’industrie peut être à la fois innovante, créative et ancrée dans le quotidien, en valorisant des compétences techniques et artistiques.

Exo Signs 4 Rue de la Ferme, 77183 Croissy-Beaubourg Croissy-Beaubourg 77183 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anais.moreau@seineetmarne.cci.fr »}]

Découvrez les coulisses de la fabrication d’enseignes et signalétiques lumineuses. Une immersion créative au carrefour de l’artisanat, de l’industrie et du design. CCI SEINE ET MARNE VISITE D ENTREPRISE