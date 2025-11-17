Visite de Exxelia – Chanteloup-en-Brie Exxelia Chanteloup-en-Brie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T10:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Entrez dans l’univers de la haute technologie avec Exxelia à Chanteloup-en-Brie !

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, Exxelia ouvre ses portes aux jeunes pour une immersion dans la fabrication de composants électroniques de haute précision. Présente à Chanteloup-en-Brie, l’entreprise conçoit des solutions indispensables pour des secteurs exigeants tels que l’aéronautique, le spatial, la défense, l’énergie et le médical.

Une visite qui démontre comment l’industrie française contribue aux grandes innovations technologiques mondiales grâce à son savoir-faire et son exigence.

Exxelia
1 Rue des Temps Modernes, 77600 Chanteloup-en-Brie
Seine-et-Marne
Île-de-France

Découvrez les secrets de la fabrication de composants électroniques de haute fiabilité, utilisés dans l’aéronautique, le spatial, la défense et le médical. CCI SEINE ET MARNE VISITE D ENTREPRISE