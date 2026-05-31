Visite de ferme A la Noix Patiente, chaminade, Granges-d’Ans

Visite de ferme A la Noix Patiente Samedi 27 juin, 14h30 chaminade Dordogne

Entrée libre, sur participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Venez découvrir le monde de la noix en Périgord

Visite de la noierai et des installations de l’exploitation nucicole, dégustations de nos produits : noix, cerneaux, confiserie et gateaux à base de nos noix bio.

« dans la noix, rien ne se perd, tout se transforme »

chaminade 389 impasse chaminade 24390 Granges d’Ans Granges-d’Ans 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepIzOAkCkbN4uyJ_4d96IHg7ezNPb30uzdwV9d1-HUU35Y7g/viewform »}]

Visite de la noierai et des installations de l’exploitation nucicole, dégustations de nos produits : noix, cerneaux, confiserie et gateaux à base de nos noix bio. noix perigord