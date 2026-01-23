VISITE DE FERME Arzenc-d’Apcher
VISITE DE FERME Arzenc-d’Apcher samedi 18 avril 2026.
806 route des Frênes , Chabriès Arzenc-d'Apcher Lozère
Début : 2026-04-18
fin : 2026-08-19
2026-04-18 2026-05-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Partez à la rencontre de nos agriculteurs et de leurs savoir-faire …
Les cabris du Bès vous accueillent pour une visite suivi d’un goûter la ferme !
Visite de ferme possible à la demande sur rendez-vous téléphonique
Vente de fromages à la ferme et également sur le marché de Fournels le mercredi matin et à St Chely d’Apcher le jeudi matin.
Ouvert de mars à décembre .
806 route des Frênes , Chabriès Arzenc-d’Apcher 48310 Lozère Occitanie +33 4 66 45 31 42
