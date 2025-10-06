Visite de ferme association / transmission St croix de caderle Sainte-Croix-de-Caderle

Visite de ferme association / transmission Lundi 6 octobre, 14h00 St croix de caderle Gard

L’Addearg vous invite à une visite de ferme axée association-reprise.

Lydie Morel nous accueillera sur sa ferme pastorale en AOP Pélardon bio.

Cette visite est destinée aux porteurs et porteuses de projet à l’installation, mais également à toute personne intéressée par ces sujets. N’hésitez pas, rejoignez-nous !

Et diffusez largement autour de vous, c’est la semaine prochaine (déjà!).

!! Ferme difficile à trouver, départ à 13h30 de Saint-Jean-du-Gard, voir détail dans le lien Outil d’Insciption.

Pour contact et informations : addearg@wanadoo.fr / 04 66 25 20 19

Cette visite est destinée aux porteurs et porteuses de projet à l’installation, mais également à toute personne intéressée par ces sujets PAT Alès Agglomération ADDEARG