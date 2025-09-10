Visite de ferme, dégustation et pique-nique ZA Erreka Gorri Aldudes

Visite de ferme, dégustation et pique-nique ZA Erreka Gorri Aldudes mercredi 10 septembre 2025.

Visite de ferme, dégustation et pique-nique

ZA Erreka Gorri Coopérative Belaun Aldudes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

De 10h à 12h, visite d’une ferme. Puis retour à la coopérative pour dégustation de nos produits suivi d’un pique-nique.

Nichée aux Aldudes, Belaun est une coopérative d’éleveurs reconnus pour leurs savoir-faires d’élevage et de transformations fermières. Fondée en 2010 par sept paysans de la Vallée, Belaun est née de leur envie commune d’élaborer eux-mêmes leurs produits issus de leurs fermes. Les éleveurs sont tous originaires et installés dans la Vallée. Leurs fermes profitent d’un environnement exceptionnel au cœur des montagnes, entourées de prairies naturelles, de landes et de forêts de chênes et châtaigniers. On travaille avec des races locales anciennes (porc basque, brebis manex tête noire et vache Pirenaika) et on est engagé dans l’AOP Jambon Kintoa, AOP Ossau Irati, et la démarche Harpea vache basque, pour garantir des produits. Produits préparés dans un atelier collectif. .

ZA Erreka Gorri Coopérative Belaun Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 baigorri@otpaysbasque.com

English : Visite de ferme, dégustation et pique-nique

German : Visite de ferme, dégustation et pique-nique

Italiano :

Espanol : Visite de ferme, dégustation et pique-nique

L’événement Visite de ferme, dégustation et pique-nique Aldudes a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque