Visite de ferme et brunch à Itzalea Ferme Itzalea Lohitzun-Oyhercq

Informations pratiques

Lohitzun-Oyhercq

Visite de ferme et brunch à Itzalea

Ferme Itzalea 635 Chemin de Kanistegia Lohitzun-Oyhercq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Cet été, on vous propose de venir passer quelques heures à la ferme découvrir les brebis, les porcs Kintoa, la fromagerie… puis partager un brunch gourmand au bord de la rivière, avec les produits que nous fabriquons et ceux de producteurs voisins. Au programme Visite de la ferme suivie du brunch au bord de l’eau, dans une ambiance conviviale, accompagné de chants basques a cappella. Vous pouvez aussi choisir de faire uniquement la visite (gratuite) ou seulement le brunch si vous connaissez déjà la ferme. .

Ferme Itzalea 635 Chemin de Kanistegia Lohitzun-Oyhercq 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 05 22 00

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English : Visite de ferme et brunch à Itzalea

L’événement Visite de ferme et brunch à Itzalea Lohitzun-Oyhercq a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays Basque