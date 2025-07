Visite de Ferme Françis Breton (apiculture) Saint-Denis-Lanneray

Visite de Ferme Françis Breton (apiculture) Saint-Denis-Lanneray samedi 26 juillet 2025.

Visite de Ferme Françis Breton (apiculture)

6 bis Rue des Minières Saint-Denis-Lanneray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 14:30:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Visite de ferme dans le cadre de « La Ferme? C’est le moment de l’ouvrir. » 20 exploitations agricoles à découvrir de juin à août au sud de l’Eure-et-Loir et à l’Est du Loiret (territoires Coeur de Beauce, Bonnevalais, Grand Châteaudun et Terres du Val de Loir).

Francis Breton élève ses ruches dans des environnements préservés, garantissant des miels aux saveurs uniques.

Réservation obligatoire.

Participation libre. .

6 bis Rue des Minières Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 75 58 info@tourismecoeurdebeauce.fr

English :

Farm visit as part of « La Ferme? C’est le moment de l’ouvrir. » 20 farms to discover from June to August in southern Eure-et-Loir and eastern Loiret (Coeur de Beauce, Bonnevalais, Grand Châteaudun and Terres du Val de Loir areas).

German :

Besuch eines Bauernhofs im Rahmen von « La Ferme? Es ist Zeit, sie zu öffnen » 20 landwirtschaftliche Betriebe, die von Juni bis August im Süden des Departements Eure-et-Loir und im Osten des Departements Loiret (Gebiete Coeur de Beauce, Bonnevalais, Grand Châteaudun und Terres du Val de Loir) zu besichtigen sind.

Italiano :

Visita in fattoria nell’ambito di « La Ferme? È ora di aprirla » 20 fattorie da scoprire da giugno ad agosto nel sud dell’Eure-et-Loir e nell’est del Loiret (zone di Coeur de Beauce, Bonnevalais, Grand Châteaudun e Terres du Val de Loir).

Espanol :

Visita a la granja en el marco de « ¿La Ferme? Es hora de abrirla » 20 granjas para descubrir de junio a agosto en el sur del Eure-et-Loir y el este del Loiret (zonas de Coeur de Beauce, Bonnevalais, Grand Châteaudun y Terres du Val de Loir).

L’événement Visite de Ferme Françis Breton (apiculture) Saint-Denis-Lanneray a été mis à jour le 2025-07-07 par OT CHATEAUDUN