Visite de Ferme « Lait Gourmand de la Moulière »

Lait Gourmand de la Moulière 4 Logerie Bonneuil-Matours Vienne

Début : 2025-10-03

En cette semaine européenne du développement durable, Mélanie et Florentin vous invite à découvrir leur ferme « Lait Gourmand de la Moulière » à Bonneuil-Matours. A la tête d’un élevage de vaches laitières, ces deux producteurs ont choisi de se tourner vers le circuit court grâce à la vente directe de leur lait et de ses dérivées comme des savons ou encore de délicieuses glaces.

Au programme de l’après-midi visitez de leur ferme en leur compagnie, puis un atelier thématique vous sera proposé pour en apprendre d’avantage sur l’agriculture à la clé, un panier garni sera à gagner ! Et pour récompenser tous les curieux, une dégustation des produits de la ferme viendra clôturer cet après-midi placé sous le signe de l’échange et de la convivialité.

Début impératif de visite 14h00. .

Lait Gourmand de la Moulière 4 Logerie Bonneuil-Matours 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

