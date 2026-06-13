Les Étilleux

Visite de ferme

Les Hayes de Barville Les Étilleux Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25 15:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Entrez dans les coulisses d’une ferme bovine en agriculture biologique. Jean-Édouard vous fera découvrir le rythme de la vie agricole et du troupeau, les machines utilisées, ainsi que le fonctionnement d’une ferme autonome et ses différentes productions.

Info & Réservation 02 37 37 30 10

Gratuit

Entrez dans les coulisses d’une ferme bovine en agriculture biologique. Jean-Édouard vous fera découvrir le rythme de la vie agricole et du troupeau, les machines utilisées, ainsi que le fonctionnement d’une ferme autonome et ses différentes productions.

Info & Réservation 02 37 37 30 10

Gratuit .

Les Hayes de Barville Les Étilleux 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 contact@otcperche.com

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English :

Take a behind-the-scenes look at an organic cattle farm. Jean-Édouard will introduce you to the rhythm of farm life and the herd, the machinery used, as well as how a self-sufficient farm operates and its various products.

Info & Reservations: 02 37 37 30 10

Free

L’événement Visite de ferme Les Étilleux a été mis à jour le 2026-06-13 par OTs DU PERCHE