Visite de ferme Les Ruches de Beauce

3 bis Parreau Villampuy Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Fabien Cheneau est un apiculteur passionné par les abeilles et soucieux de leur bien-être. Il propose un miel de qualité, naturel et non transformé, préservant ainsi toutes ses propriétés. De la production à la préparation, jusqu’à la vente, tout est réalisé avec soin sur son exploitation.

En ce printemps 2026 et dans le cadre de La ferme? C’est le moment de l’ouvrir , 11 visites de fermes du sud de l’Eure-et-Loir sont proposées pour découvrir le monde agricole

Participation libre, réservation obligatoire. .

3 bis Parreau Villampuy 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 56 06 06 56 info@tourismecoeurdebeauce.fr

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English :

Fabien Cheneau is a beekeeper with a passion for bees and a concern for their well-being. His honey is high quality, natural and unprocessed, preserving all its properties. From production to preparation and sale, everything is done with care on his farm.

L’événement Visite de ferme Les Ruches de Beauce Villampuy a été mis à jour le 2026-03-28 par OT GRAND CHATEAUDUN