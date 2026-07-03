Informations pratiques

Villemaury

Visite de ferme Maraîchers depuis 1989

35, Ménainville Villemaury Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Visite de ferme dans le cadre de l’évènement La ferme ? C’est le moment de l’ouvrir. 18 visites de fermes pour découvrir le monde agricole de juillet à août au sud de l’Eure-et-Loir et à l’Est du Loiret (territoires Cœur de Beauce, Bonnevalais et Grand Châteaudun)

Visite de Louis Légumes 28 où l’entreprise familiale Louis Légumes cultive des fruits et légumes de saison commercialisés en vente directe.

Réservation obligatoire.

Participation libre. .

35, Ménainville Villemaury 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 75 58 info@tourismecoeurdebeauce.fr

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English :

Farm tours as part of the The Farm? It’s Time to Open It Up event 18 farm tours to explore the world of agriculture from July through August in southern Eure-et-Loir and eastern Loiret (the Cœur de Beauce, Bonnevalais, and Grand Châteaudun regions)

L’événement Visite de ferme Maraîchers depuis 1989 Villemaury a été mis à jour le 2026-07-03 par OT GRAND CHATEAUDUN