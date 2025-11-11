Visite de ferme Partez à la rencontre des brebis Les brebis d’Elise Archigny

Visite de ferme Partez à la rencontre des brebis

Les Brebis d’Élise vous attendent impatiemment ce samedi pour la traite quotidienne ! La productrice vous dévoilera les différentes étapes de production et vous partagera son quotidien à la ferme.

Sur place, vous trouverez un large choix de yaourts aux différentes saveurs ainsi que des fromages artisanaux à glisser dans vos paniers gourmands de fêtes de fin d’année. Vous aurez même la chance de participer au nourrissage de ces boules de laine. .

