Visite de ferme

Marchemas Saint-Maur-sur-le-Loir Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

La ferme, il est temps de l’ouvrir revient cette année sur le territoire du Bonnevalais ! À cette occasion, partez à la rencontre de celles et ceux qui font vivre notre agriculture locale et découvrez les coulisses de leurs exploitations.

Jérôme Durand a diversifié sa ferme céréalière en 2021 en cultivant du cassis. Il

vous dévoilera les secrets de cette nouvelle production atypique en Beauce. .

Marchemas Saint-Maur-sur-le-Loir 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 56 06 06 56

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English :

this year, La ferme, il est temps de l?ouvrir returns to the Bonnevalais region! Take this opportunity to meet the men and women who bring our local agriculture to life, and go behind the scenes of their farms.

L’événement Visite de ferme Saint-Maur-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-03-27 par OT DU BONNEVALAIS