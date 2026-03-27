Visite de ferme

10 Baigneaux Sancheville Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

La ferme, il est temps de l’ouvrir revient cette année sur le territoire du Bonnevalais ! À cette occasion, partez à la rencontre de celles et ceux qui font vivre notre agriculture locale et découvrez les coulisses de leurs exploitations.

Engagée en agriculture biologique, la ferme vous propose de découvrir ses méthodes de culture respectueuses de l’environnement ainsi que ses légumes de saison, cultivés tout près de chez vous. Une belle opportunité pour échanger, comprendre et consommer autrement… tout en profitant d’un moment convivial à la ferme ! .

10 Baigneaux Sancheville 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 56 06 06 56

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English :

this year, La ferme, il est temps de l?ouvrir returns to the Bonnevalais region! Take this opportunity to meet the men and women who bring our local agriculture to life, and go behind the scenes of their farms.

L’événement Visite de ferme Sancheville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT DU BONNEVALAIS