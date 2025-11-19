Visite de FICAP – Bray-sur-Seine FICAP Bray-sur-Seine

Visite de FICAP – Bray-sur-Seine Mercredi 19 novembre, 10h00 FICAP Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T10:00:00 – 2025-11-19T12:00:00

Fin : 2025-11-19T10:00:00 – 2025-11-19T12:00:00

Plongez dans l’univers de la connectivité avec FICAP à Bray-sur-Seine !

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, FICAP ouvre ses portes aux jeunes pour une immersion dans un secteur stratégique : la fabrication de câbles électriques et optiques. Présente à Bray-sur-Seine, l’entreprise conçoit et produit des solutions indispensables pour l’alimentation en énergie, les réseaux de communication et les infrastructures industrielles.

Une visite qui démontre le rôle central des câbles dans notre vie quotidienne et qui met en valeur un savoir-faire industriel local tourné vers l’innovation et la durabilité.

FICAP 23, Rue Albert Einstein 77480 Bray-sur-Seine Bray-sur-Seine 77480 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anais.moreau@seineetmarne.cci.fr »}]

CCI SEINE ET MARNE VISITE ENTREPRISE