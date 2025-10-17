Visite de fin de chantier : réaménagement de la place Jean Jaurès à Romans sur Isère Maison de l’Architecture de la Drôme Valence

Visite de fin de chantier : réaménagement de la place Jean Jaurès à Romans sur Isère Maison de l’Architecture de la Drôme Valence vendredi 17 octobre 2025.

Participation gratuite pour les adhérents de la Maison de l’architecture de la Drôme et participation de 5€ pour les autres. Inscription auprès de la Maison de l’Architecture de la Drôme : maison.architecture26@gmail.com / 04 75 81 62 23

Rendez vous rue du Capitaine Bozambo devant la Mairie vendredi 17 octobre à 14h30 pour l’accueil des participants (inscription préalable auprès de la Maison de l’Architecture de la Drôme).

Présentation du programme des aménagements par le service urbanisme de la ville de Romans sur Isère. Suivi de la présentation du projet par l’agence APS paysagiste (mandataire) et l’agence CHABAL Architecte associé.

En plein centre ville, entre la gare et la mairie, la place Jean Jaurès, qui s’installe sur le tracé des anciens remparts de la ville vit une véritable métamorphose. Trois hectares, destinés depuis les années 70 aux parkings et aux voies de circulation, se transforment en espace de nature déployant un grand jardin.

Maison de l’Architecture de la Drôme 1 rue Pasteur, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 40 07 37 45 Parking en périphérie. Il est préférable de se garer sur le nouveau parking en entrée de ville. Arrêt de bus à proximité.

