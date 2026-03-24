Visite de Fontaines, cœur de village

Grande rue Fontaines Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 09:30:00

fin : 2027-01-25 10:30:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17

Ce petit parcours propose divers visages de Fontaines, en offrant au regard du visiteur ses maisons de pierre, des inscriptions lapidaires, son prestigieux lavoir Saint Nicolas… avec un retour par l’église Saint Just dans l’enceinte du vieux château.

L’église

Datée du XIIe siècle, elle est d’architecture cistercienne. Bâtie dans l’enceinte du vieux château, elle est partiellement incendiée lors de la Guerre de Cent Ans, et reconstruite au milieu du XVe siècle. Inscrite au titre des Monuments Historiques, elle recèle de beaux vitraux, dont l’un du XVe siècle. Ses fonts baptismaux, deux de ses retables et leurs statues témoignent du labeur des tailleurs et sculpteurs sur pierre fontenois. .

Grande rue Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite de Fontaines, cœur de village

L’événement Visite de Fontaines, cœur de village Fontaines a été mis à jour le 2026-03-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I