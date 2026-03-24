Visite de Fontaines, cœur de village Fontaines
Visite de Fontaines, cœur de village Fontaines lundi 6 avril 2026.
Visite de Fontaines, cœur de village
Grande rue Fontaines Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 09:30:00
fin : 2027-01-25 10:30:00
Date(s) :
2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17
Ce petit parcours propose divers visages de Fontaines, en offrant au regard du visiteur ses maisons de pierre, des inscriptions lapidaires, son prestigieux lavoir Saint Nicolas… avec un retour par l’église Saint Just dans l’enceinte du vieux château.
L’église
Datée du XIIe siècle, elle est d’architecture cistercienne. Bâtie dans l’enceinte du vieux château, elle est partiellement incendiée lors de la Guerre de Cent Ans, et reconstruite au milieu du XVe siècle. Inscrite au titre des Monuments Historiques, elle recèle de beaux vitraux, dont l’un du XVe siècle. Ses fonts baptismaux, deux de ses retables et leurs statues témoignent du labeur des tailleurs et sculpteurs sur pierre fontenois. .
Grande rue Fontaines 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite de Fontaines, cœur de village
L’événement Visite de Fontaines, cœur de village Fontaines a été mis à jour le 2026-03-20 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
Prochains événements à Fontaines (Saône-et-Loire)
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- Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre Place de la Mairie Fontaines — 6 avril 2026
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- George Sand Victor Hugo, correspondance Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines — 26 avril 2026
- La Forêt du Sauvage Fontaines Yonne — 1 mai 2026