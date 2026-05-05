Visite de fouilles programmées, Motte de Nids, Tournoisis

Visite de fouilles programmées Vendredi 12 juin, 14h00 Motte de Nids Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Visite de chantier de fouilles sur la motte de Nids à Tournoisis avec les bénévoles.

Motte de Nids Nids Tournoisis 45310 Loiret Centre-Val de Loire 0682267449 Motte castrale de Nids Parking en face du site

Visite de chantier de fouilles sur la motte de Nids à Tournoisis avec les bénévoles.

© D. Souchet, SAP/CD45