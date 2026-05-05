Visite de fouilles programmées, Motte de Nids, Tournoisis
Visite de fouilles programmées, Motte de Nids, Tournoisis vendredi 12 juin 2026.
Visite de fouilles programmées Vendredi 12 juin, 14h00 Motte de Nids Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Visite de chantier de fouilles sur la motte de Nids à Tournoisis avec les bénévoles.
Motte de Nids Nids Tournoisis 45310 Loiret Centre-Val de Loire 0682267449 Motte castrale de Nids Parking en face du site
Visite de chantier de fouilles sur la motte de Nids à Tournoisis avec les bénévoles.
© D. Souchet, SAP/CD45