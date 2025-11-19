Visite de Frisquet SA – Meaux Frisquet SA Coulommiers

Visite de Frisquet SA – Meaux Frisquet SA Coulommiers mercredi 19 novembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T10:00:00 – 2025-11-19T12:00:00

Plongez dans l’univers du chauffage avec Frisquet SA à Meaux !

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, Frisquet SA, implantée à Meaux, ouvre ses portes aux jeunes pour une immersion dans la conception et la fabrication de chaudières et systèmes de chauffage. L’entreprise combine technologie moderne, performance énergétique et respect des normes environnementales pour proposer des solutions de confort thermique durables.

Une visite enrichissante qui montre comment l’industrie française allie innovation, qualité et responsabilité environnementale pour répondre aux besoins du quotidien.

Frisquet SA 20 Rue Edouard Branly, 77100 Meaux Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France

Découvrez une entreprise experte en systèmes de chauffage, alliant innovation, performance énergétique et savoir-faire industriel. CCI SEINE ET MARNE VISITE D ENTREPRISE