Visite de Gascogne Papier 13 h 30 Mimizan

38 Avenue Maurice Martin Mimizan Landes

LA FABRICATION DE LA PÂTE A PAPIER

GASCOGNE PAPIER, leader mondial de la fabrication du papier kraft, vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir la fabrication du papier kraft naturel mono-matériaux biodégradable, recyclable, non blanchie. La visite s’effectue en bus et vous découvrirez toutes les étapes de la transformation du billon au papier. Visite commentée par un salarié de l’usine

Lieu et heure de RDV Office de Tourisme de Mimizan à 13h30 départ du bus à 13h45

Durée 2h30

Tarif 9,50 €

Age minimum 15 ans

Effectif 26 pers

Minimum 15 pers

Obligatoire:

Pièce d’identité (pas de photocopie)

Chaussures fermées pantalon long.

Bonne condition physique car il y a des variations de températures dans l’usine et des escaliers industriels ajourés à monter et à descendre.

Réservation obligatoire: https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .

38 Avenue Maurice Martin Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

