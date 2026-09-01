Visite de Gourgé – Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Hilaire Gourgé

Informations pratiques

Gourgé

Visite de Gourgé – Journées Européennes du Patrimoine

Église Saint-Hilaire 2 Rue Philippe de Commines Gourgé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, le service Patrimoine vous propose une visite guidée de Gourgé.

Découvrez le riche patrimoine du bourg de Gourgé au cours d’une visite qui vous mènera de l’église Saint-Hilaire au pont roman et vous dévoilera 2 000 ans d’histoire de la commune. .

Église Saint-Hilaire 2 Rue Philippe de Commines Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63

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English : Visite de Gourgé – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Visite de Gourgé – Journées Européennes du Patrimoine Gourgé a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine