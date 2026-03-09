Visite de Grignote De Ferme en ferme 2026 Grignote Montmiral

Visite de Grignote De Ferme en ferme 2026

Grignote 3675 Route de Parnans Montmiral Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Noix de Grenoble AOP et noisettes, huiles, cerneaux et amandons, pâte à tartiner, apéritifs.

Animations autour de la noix, atelier création d’animaux en coquille.

Planche casse-croûte 12€.

.

Grignote 3675 Route de Parnans Montmiral 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 16 62 61 noix@grignote.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PDO walnuts and hazelnuts, oils, kernels and kernels, spreads, aperitifs.

Walnut-related activities, shell animal workshop.

Snack board: 12?

L’événement Visite de Grignote De Ferme en ferme 2026 Montmiral a été mis à jour le 2026-03-09 par Valence Romans Tourisme