Visite de Grignote De Ferme en ferme 2026 Grignote Montmiral
Grignote 3675 Route de Parnans Montmiral Drôme
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-25
Noix de Grenoble AOP et noisettes, huiles, cerneaux et amandons, pâte à tartiner, apéritifs.
Animations autour de la noix, atelier création d’animaux en coquille.
Planche casse-croûte 12€.
Grignote 3675 Route de Parnans Montmiral 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 16 62 61 noix@grignote.com
English :
PDO walnuts and hazelnuts, oils, kernels and kernels, spreads, aperitifs.
Walnut-related activities, shell animal workshop.
Snack board: 12?
