Visite de jardin, 13 Rue des Anciens Combattants à 1450 Gentinnes, Belgique, Gentinnes

Visite de jardin 5 – 7 juin 13 Rue des Anciens Combattants à 1450 Gentinnes, Belgique Nivelles

Pas de limitation de places, sauf visites guidées réservées à l’avance limitées à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visites guidées ou parcours libres.

Liste de plantes disponibles.

13 Rue des Anciens Combattants à 1450 Gentinnes, Belgique 13 Rue des Anciens Combattants à 1450 Gentinnes Gentinnes 1450 Nivelles Brabant wallon +32475905914 https://www.rhea-environment.org 50 ares de jardin à l’anglaise, progressivement plantés depuis 40 ans, avec une belle diversité végétale, dont environ 220 taxa ligneux et 350 taxa herbacés. On y serpente dans un petit labyrinthe de chemins en découvrant différentes perspectives et de nombreux îlots plantés de buissons et de plantes herbacées vivaces. Le jardin est progressivement adapté au changement climatique par la plantation d’espèces méditerranéennes. En plus des floraisons printanières et estivales spectaculaires, il offre des fleurs tout l’hiver et de très belles couleurs de feuillages en automne. Il est accueillant pour la faune et la biodiversité en général grâce à un réseau écologique (haies indigènes, pré fleuri, mares, tas de bois). Un fourré nourricier vient d’être planté et des buissons fruitiers ont été subtilement intégrés dans les anciens parterres. Dans tout le jardin, les plantes ont été choisies, non seulement pour leur beauté, mais aussi souvent pour leur goût et leur parfum. De nombreux travaux d’amélioration ont été réalisés ces dernières années. Une gare à 8 km

Possibilités de parking

Visites guidées ou parcours libres.

©Alain Peeters