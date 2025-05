Visite de jardin – Hirtzbach, 31 mai 2025 14:00, Hirtzbach.

Découvrez un beau potager aménagé en carrés, un verger ponctué d’espaces ornementaux et de prairies fleuries, et glanez de précieux conseils de jardinage.

Martine et Germain, (éco)jardiniers passionnés, vous ouvrent en exclusivité les portes de leur écrin de verdure situé à l’arrière d’une maison à pans de bois. Vous découvrirez un beau potager aménagé en carrés, un verger ponctué d’espaces ornementaux et de prairies fleuries !

L’occasion de glaner de précieux conseils de jardinage !

Inscription obligatoire avant le vendredi 30 mai.

20 places. Rendez-vous au 74 rue principale à Hirtzbach (possibilité de se garer le long du ruisseau côté impair). .

74 rue Principale

Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

English :

Discover a beautiful vegetable garden laid out in squares, an orchard punctuated by ornamental spaces and flower meadows, and glean valuable gardening tips.

German :

Entdecken Sie einen schönen Gemüsegarten, der in Quadraten angelegt ist, einen Obstgarten mit Zierflächen und Blumenwiesen und holen Sie sich wertvolle Gartentipps.

Italiano :

Scoprite un bellissimo orto a quadretti, un frutteto con aree ornamentali e prati fioriti e raccogliete preziosi consigli di giardinaggio.

Espanol :

Descubra un hermoso huerto distribuido en cuadrados, un vergel salpicado de zonas ornamentales y praderas de flores, y obtenga valiosos consejos de jardinería.

