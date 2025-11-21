Visite de Knauf Plâtres – Saint-Soupplets Knauf Plâtres Saint-Soupplets

Visite de Knauf Plâtres – Saint-Soupplets Vendredi 21 novembre, 10h00 Knauf Plâtres Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T10:00:00 – 2025-11-21T12:00:00

Fin : 2025-11-21T10:00:00 – 2025-11-21T12:00:00

Plongez dans l’univers des matériaux de construction avec Knauf Plâtres à Saint-Soupplets !

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, Knauf Plâtres, implantée à Saint-Soupplets, ouvre les portes de son site de production. Spécialiste de la transformation du gypse, l’entreprise conçoit et fabrique des plaques et produits à base de plâtre utilisés dans le bâtiment, la rénovation et l’aménagement intérieur.

Une expérience unique qui illustre comment l’industrie française façonne des solutions durables et performantes pour l’habitat d’aujourd’hui et de demain.

Knauf Plâtres 77165 Saint-Soupplets Saint-Soupplets 77165 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « anais.moreau@seineetmarne.cci.fr »}]

Découvrez comment sont fabriqués les matériaux de construction à base de plâtre, essentiels pour le bâtiment moderne. Une immersion au cœur d’une industrie innovante et durable. CCI SEINE ET MARNE VISITE D ENTREPRISE