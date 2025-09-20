Visite de la Banque de France à Auch Banque de France Auch

Visite de la Banque de France à Auch Banque de France Auch samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Banque de France à Auch Samedi 20 septembre, 09h00, 10h30, 13h45, 15h15 Banque de France Gers

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre limité de places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:15:00

Fin : 2025-09-20T15:15:00 – 2025-09-20T16:30:00

Explorez un lieu habituellement fermé au public !

Visite accompagnée de la succursale autour des missions et de l’histoire de la Banque de France en région à travers différentes animation :

Monnaie et billets

Objets du patrimoine

Pour les plus jeunes : une fresque géante à colorier !

Banque de France 44 rue Victor Hugo, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/journee-europeenne-du-patrimoine-visite-banque-de-france-auch-20092025 »}]

Explorez un lieu habituellement fermé au public !

© Banque de France