Visite de la Banque de France Avignon Banque de France d’Avignon Avignon

Visite de la Banque de France Avignon Samedi 20 septembre, 09h30 Banque de France d’Avignon Vaucluse

4 visites dans la journée – chaque visite est limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Découvrez les coulisses de la Banque de France à Avignon lors des Journées du Patrimoine !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, notre succursale vous ouvre ses portes pour une immersion au cœur de son histoire, de ses missions et de ses métiers.

Au programme :

– Immersion dans l’histoire de la Banque de France

Institution de la République indépendante de l’État, la Banque de France est depuis plus de deux siècles la gardienne de la monnaie et du système financier.

– Les missions d’aujourd’hui et de demain

Acteur de référence de notre système économique et financier, la Banque de France assure des missions de service public et d’intérêt général au profit de l’État, des entreprises, des particuliers et des banques.

– Parcours découverte des services

Rencontrez les équipes de différents pôles :

Fiduciaire : les coulisses de la gestion des billets et de la monnaie.

Particuliers : comment nous accompagnons les citoyens au quotidien.

Entreprises : la cotation Banque de France et l’accompagnement des entreprises

EDUCFI : l’éducation financière pour tous, un engagement citoyen.

Ressources Humaines : découvrez les métiers, les voies de recrutement, les engagements en matière de diversité et d’inclusion.

Qu’est-ce que la politique monétaire de la BCE ? échanges avec un expert Jean-Michel Boucarut du Siège de la Banque de France

Pourquoi venir ?

• Pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France dans la société.

• Pour échanger avec nos collaborateurs

Entrée gratuite sur inscription

lien inscription : https://my.weezevent.com/visite-de-la-banque-de-france-avignon

(sur présentation de la pièce d’identité)

Tout public – Idéal pour une sortie en famille !

Banque de France